В Саратове построят мощный молочный комбинат с 260 рабочими местами

«Молочный комбинат Сокол» стал резидентом индустриального парка «Столыпинский».

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам рабочей встречи губернатора Романа Бусаргина с представителями инвестора.

Общий объём инвестиций в проект оценивается в 1,6 млрд рублей. На предприятии планируется создать 260 рабочих мест.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по устройству основания главного корпуса. К зимнему периоду запланирован монтаж инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Производственная мощность первой очереди комбината составит 100 тонн переработки молока в сутки. На последующих этапах инвестор намерен провести переговоры с торговыми сетями по вопросам сбыта готовой продукции.

На территории индустриального парка «Столыпинский» уже работают пять компаний. Губернатор Роман Бусаргин отметил, что резидентам будет обеспечен оперативный доступ к коммуникациям и инфраструктуре. По его словам, задача региональных властей — создать условия для инвесторов и сформировать эффективную финансовую модель функционирования парка.

Ольга Сергеева