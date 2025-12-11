В Саратове потребовали усилить противогололедную обработку тротуаров возле соцобъектов

Депутаты Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия» держат на контроле работу муниципальных коммунальных служб и учреждений благоустройства в своих избирательных округах.

В Гагаринском районе Саратова Дмитрий Петров оценил работу муниципального управления дорожно‑коммунального хозяйства.

«В поселке Расково и Дубках небольшое снежное покрытие. В Клещевке, Вольновке и на станции Тарханы дороги чистые. Очевидно, что пока нет потребности использовать снегоуборочную технику, но тротуары в Расково в некоторых местах уже скользкие! Буду держать ситуацию в районе на контроле», – пообещал депутат.

Любовь Борисова обратила внимание коммунальных служб на необходимость обработки противогололедными материалами тротуаров вблизи школ и детских садов.

«Как преподаватель и мама двоих первоклашек прекрасно понимаю, насколько важно, чтобы зимой передвигаться по улицам было комфортно. Поэтому особое внимание должно уделяться расчистке подъездных путей – особенно к школам, детским садам», – сказала депутат. По ее словам, в саратовской школе №76, где она работает преподавателем, дорожки и прилегающие территории уже обработали противогололедными средствами.

Главный врач Саратовской городской клинической больницы № 6, депутат Наталия Бакал призвала к регулярной обработке подъездных путей к объектам соцсферы.

«Поскользнувшись на льду, можно получить серьезную травму, требующую длительного лечения и реабилитации. Своевременная обработка противогололедными материалами и расчистка снега поможет минимизировать риски», – заключила депутат.