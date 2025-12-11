Профилактику несчастных случаев на железной дороге усилили в связи с наступлением зимы и сокращением светового дня

В связи с наступлением зимы и сокращением светового дня на Приволжской железной дороге усилены меры по профилактике несчастных случаев.

Сотрудники ПривЖД проводят рейды на наиболее травмоопасных участках железной дороги с участием сотрудников транспортной полиции, а также проводят профилактические занятия в образовательных учреждениях в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

За 11 месяцев 2025 года на объектах инфраструктуры Приволжской железной дороги было травмировано 27 человек (в январе-ноябре 2024 года – 26), из них – 3 несовершеннолетних. Главная причина несчастных случаев – хождение по железнодорожным путям в неположенных местах. Для предотвращения случаев травматизма на перегонах и станциях Приволжской магистрали ведется ремонт пассажирских платформ, обновляются пешеходные настилы и системы освещения на станциях, а также устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Сотрудники ПривЖД комплексно подходят к обеспечению безопасности граждан на железной дороге. В числе реализуемых мероприятий – строительство, модернизация и ремонт инфраструктуры, взаимодействие с органами власти по указанным вопросам и проведение информационной работы.

Приволжская железная дорога напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге и обращается к педагогам школ и родителям с просьбой провести с детьми и подростками профилактические беседы.