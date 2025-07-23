В Саратове появилась идея возродить городской бал медалистов

В Саратове планируют возродить городской бал медалистов. Об этом сообщил мэр Михаил Исаев

На встрече с чиновниками и общественниками был предложен ещё ряд инициатив:

– учредить в городе премию для писателей;

– включать работников школьных библиотек в конкурсы профмастерства среди библиотекарей;

– учредить городской конкурс «Ученик года».

Также мэр поручил подчиненным разработать «развитие конкурсов» профессионального мастерства и программы поддержки работников и воспитанников учреждений соцблока.