В Саратове появилась идея возродить городской бал медалистов

В Саратове планируют возродить городской бал медалистов. Об этом сообщил мэр Михаил Исаев
На встрече с чиновниками и общественниками был предложен ещё ряд инициатив:
– учредить в городе премию для писателей;
– включать работников школьных библиотек в конкурсы профмастерства среди библиотекарей;
– учредить городской конкурс «Ученик года».
Также мэр поручил подчиненным разработать «развитие конкурсов» профессионального мастерства и программы поддержки работников и воспитанников учреждений соцблока.