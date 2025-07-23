В Саратове появилась идея возродить городской бал медалистов

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Новости Саратова
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В Саратове планируют возродить городской бал медалистов. Об этом сообщил мэр Михаил Исаев

На встрече с чиновниками и общественниками был предложен ещё ряд инициатив:
– учредить в городе премию для писателей;
– включать работников школьных библиотек в конкурсы профмастерства среди библиотекарей;
– учредить городской конкурс «Ученик года».

Также мэр поручил подчиненным разработать «развитие конкурсов» профессионального мастерства и программы поддержки работников и воспитанников учреждений соцблока.