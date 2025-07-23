Житель Энгельса похитил игровую приставку из саратовского ТЦ «Тау Галерея»

15 июля в магазине бытовой техники торгового центра на проспекте 50 лет Октября (Ленинский район) 57-летний житель Энгельса незаконно присвоил игровую приставку стоимостью 17 000 рублей. О краже в полицию сообщил представитель магазина.

По факту хищения возбуждено уголовное дело о краже.

Личность подозреваемого установили по записям камер видеонаблюдения — мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

На допросе злоумышленник признался, что продал устройство на стихийном рынке всего за 7 000 рублей.