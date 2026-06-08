В Саратове появились новые указатели на пяти участках дорог

Новые дорожные знаки для оптимизации движения установлены в областном центре.
По информации пресс-службы мэрии, в городе появились дополнительные указатели, регулирующие транспортные потоки.
Новые знаки установлены на следующих участках:
- ул. Кузнечная (между ул. Соборной и ул. Радищева);
- 1-й Кольцевой проезд (от 3-го Товарного проезда до Ново-Астраханской);
- пересечение ул. Менякина и Усть-Курдюмской;
- ул. Казанская, у д. 72А;
- ул. Радищева (от ул. Посадского до ул. Кузнечной).
Ольга Сергеева