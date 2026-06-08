В Саратове появились новые указатели на пяти участках дорог

От
Новости Саратова
-
0
Фото: мэрия Саратова

Новые дорожные знаки для оптимизации движения установлены в областном центре.

По информации пресс-службы мэрии, в городе появились дополнительные указатели, регулирующие транспортные потоки.

Новые знаки установлены на следующих участках:

  • ул. Кузнечная (между ул. Соборной и ул. Радищева);
  • 1-й Кольцевой проезд (от 3-го Товарного проезда до Ново-Астраханской);
  • пересечение ул. Менякина и Усть-Курдюмской;
  • ул. Казанская, у д. 72А;
  • ул. Радищева (от ул. Посадского до ул. Кузнечной).

    Ольга Сергеева