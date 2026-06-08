«ОПОРА РОССИИ» объяснила лидерство Саратовской области по инвестициям

Наталия Панферова — Председатель Саратовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член Общественной палаты Саратовской области — прокомментировала лидирующие позиции региона в инвестиционной политике.

— Саратовская область в 2026 году сохранила свои позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). И мне кажется, что это произошло в первую очередь благодаря планомерной совместной работе органов государственной и муниципальной власти с наиболее активными деловыми объединениями. Такими как «ОПОРА РОССИИ».

В регионе действует широкий спектр мер государственной поддержки бизнеса. В нынешних экономических реалиях предприниматели активно пользуются льготными микрозаймами и поручительствами, широким комплексом образовательных, консультационных и инжиниринговых услуг от Центра «Мой бизнес». Высокий уровень удовлетворённости мерами поддержки был подтверждён независимой оценкой АСИ. И здесь мы солидарны — «ОПОРА РОССИИ» много общается с коллегами из других регионов. Саратов объективно выделяется на общем фоне!

Семимильными шагами идёт процесс цифровизации. Сегодня значительную часть государственной помощи можно получить дистанционно — через портал Центра «Мой бизнес» и федеральную платформу МСП.РФ. Это реально удобство, а информационная наполненность и понятность использования цифровых сервисов из года в год растут.

Несмотря на общую макроэкономическую ситуацию, за прошлый год, по данным УФНС, сектор МСП прирос в регионе на 3 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (на 3,8%), а число самозанятых граждан увеличилось на 43 тысячи человек (+30%). Также растет наш вклад в экономику региона: доля МСП в валовом региональном продукте составила 28,4%, а налоговые поступления по специальным режимам — свыше 15,5 млрд рублей. Цифры в очередной раз подтверждают, что мы – малый бизнес – большие молодцы!

Но расслабляться не стоит! Впереди ещё очень много работы! Кстати, приглашаем всех неравнодушных предпринимателей присоединяться. Давайте вместе, в диалоге бизнеса и власти, сделаем наш регион лучше и богаче! — отметила Панферова.