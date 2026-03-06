В Саратове появился профессиональный Клуб шефов: повара объединятся для развития гастрономии

В областном центре начало работу новое профессиональное объединение — Клуб шефов.

Клуб создан известным шеф-поваром Виктором Яровым и гастроблогером Оксаной Евсейкиной. О целях и задачах сообщества стало известно в эфире программы «Вкус жизни» на радио «Комсомольская правда в Саратове».

Как рассказал Виктор Яровой, ключевая идея клуба — создать площадку для живого общения поваров, где они могли бы делиться опытом, обсуждать новые идеи и совместно работать над повышением уровня ресторанной культуры в регионе. «Мы создали Клуб шефов, где повара могут собираться, обмениваться опытом и идеями», — отметил он в эфире.

Участники сообщества уже занимаются активной деятельностью: организуют профессиональные мастер-классы, встречи и реализуют социальные проекты. Особое место занимают выездные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам основателей, это помогает не только популяризировать профессию, но и показать, что шеф-повар — это призвание, требующее душевной теплоты.

«Это не просто возможность показать свои навыки, но и способ популяризировать профессию шеф-повара с душой», — подчеркнул Виктор Яровой. Он также добавил, что реализовать задумку удалось благодаря поддержке коллег, которые сегодня активно развивают клуб, предлагая новые форматы встреч и совместные проекты.

Подробнее о деятельности Клуба шефов и полную версию интервью можно найти в группе радио «Комсомольская правда в Саратове» в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Сергеева