Алексей Антонов: Поздравил прекрасных дам с первым весенним праздником

В преддверии Международного женского дня поздравил прекрасных дам с первым весенним праздником.

В администрации Фрунзенского района Саратова встретился с представительницами социальной сферы, совета ветеранов, членами семей бойцов СВО.

В региональном штабе общественной поддержки «Единой России» вручил Почётную грамоту Саратовской областной Думы социальному работнику Наталье Кателиной, 25 лет работающей в системе социального обслуживания. Она пользуется заслуженным уважением и авторитетом как в коллективе, так и среди своих подопечных. Всегда готова прийти на помощь молодым специалистам, дать совет, поделиться опытом.

Пожелал женщинам всегда оставаться в хорошем расположении духа, любить и быть любимыми!