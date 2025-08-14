В Саратове появятся новые дорожные знаки для повышения безопасности

Администрация Саратова сообщила о планах по установке дополнительных дорожных знаков на нескольких проблемных участках дорог. Мероприятия, направленные на снижение аварийности, будут завершены до 2 сентября 2024 года.

Основные изменения коснутся следующих мест:

-Улица Первомайская (перед пересечением с ул. Чернышевского, со стороны дома 11) — появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

-Улица Мичурина (в районе дома 184) — будут установлены аналогичные знаки, запрещающие остановку

-Улица Луговая (от ул. Выгонная до ул. Цветочная) — введут знаки, ограничивающие стоянку по четным и нечетным дням, с предупреждением о работе эвакуатора

Эти меры призваны улучшить дорожную ситуацию и снизить количество ДТП на указанных участках. Водителям рекомендуется внимательно следить за изменениями в организации дорожного движения.