Министр здравоохранения региона рассказал о пострадавших после атаки БПЛА на Саратов

Двое пострадавших при атаке БПЛА на Саратов выписаны из больницы.

Как сообщил министр здравоохранения области Владимир Дудаков, две жертвы атаки дронов 10 августа уже покинули медучреждение. Женщине после операции стало лучше, мужчину выписали менее чем через сутки.

Еще две пациентки госпитализированы из-за ухудшения здоровья, хотя обломки их не задели. Погибший 57-летний мужчина, по словам очевидцев, сначала спас детей, но вернулся за женой и попал под удар.

В результате атаки сгорели три автомобиля, повреждены квартиры. Пострадавшим обещаны компенсации.