В Саратове предложили открыть кадетские классы в будущей школе имени Героев СВО

Инициативная группа жителей микрорайона «Молодежный» обратилась к Председателю Саратовской областной Думы Алексею Антонову для его содействия в создании кадетских классов в строящейся общеобразовательной школе на 1100 мест.

Как сообщила спикеру регионального парламента представительница родительского комитета Татьяна Анисимова, идея открытия кадетских классов связана с желанием детей приобщиться к воинской подготовке и выбрать профессию, связанную с защитой Родины.

«Мы очень ждем новую школу, – сказала Анисимова. – Дети вдохновлены нашими защитниками, участниками специальной военной операции, они с удовольствием будут учиться в кадетских классах. Новый центр образования со спортивным комплексом и современным оборудованием создаст самые благоприятные условия для профориентации подрастающего поколения. Ребята будут гордо носить форму, идти по стопам своих отцов и дедов».

Алексей Антонов положительно оценил инициативу.

«Считаю, что это абсолютно верное предложение, – отметил спикер. – Создание кадетских классов в школе имени Героев СВО является логичным и своевременным решением. Особенно символично, что инициатива прозвучала в Год Защитника Отечества. Учебное заведение, посвященное нашим героям, станет центром патриотического воспитания».

Председатель облдумы заверил, что сообщит об инициативе горожан министру образования Саратовской области.

«Идея достойная, уверен, вместе с вами придем к результату», – подчеркнул он.