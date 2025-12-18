В Саратовской облдуме резко осудили скандальное поведение коммуниста Анидалова

В Облдуме КПРФ устроила скандал при назначении мировых судей.

На заседании Саратовской областной Думы представители фракции КПРФ выступили против действующей процедуры назначения судей, потребовав перехода к их выборам населением.

Лидер коммунистов Александр Анидалов высказал жёсткую критику, допустив сравнение современной судебной системы с той, что действовала в нацистской Германии.

Председатель областного суда Олег Ляпин парировал, что федеральный закон допускает оба варианта, и спросил, вносили ли коммунисты законопроект о выборах и готовы ли они найти средства на их проведение. Он также пояснил, что большинство дел у мировых судей рассматривается в особом порядке, что почти гарантирует обвинительный приговор.

Депутат от «Единой России» Александр Янклович резко осудил сравнение с нацистским режимом, подчеркнув, что такая риторика не отражает позицию всех парламентариев.

Ольга Сергеева