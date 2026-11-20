В России обсуждают, как снизить нагрузку на школьников.

Поводом стали рекомендации Роспотребнадзора увеличить перемены и сделать среду или четверг облегчёнными днями. Однако всё большую поддержку получает альтернатива — законодательно закрепить за школьниками два полноценных выходных: отказаться от субботних уроков и запретить задавать домашние задания на уикенд. По мнению авторов инициативы, работа над учебниками в выходные снижает мотивацию и не оставляет времени на спорт, кружки и семью.

Сейчас длительность учебной недели каждая школа определяет сама, поэтому в части учреждений сохраняется шестидневка. СанПиН ограничивает время на домашние задания в будни — от 1 часа в первом классе до 3,5 часа в старших, но на практике школьники часто тратят на уроки все выходные.

Саратовцы называют идею верной, отмечая, что пауза в середине недели нецелесообразна: если в среду будет мало уроков, дети расслабятся, и до конца недели их не собрать.