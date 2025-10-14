В Саратове представят театральный перформанс «Дети войны – Великой Победе» на музыку Андрея Петрова

С 16 по 19 октября в Саратовской области пройдут «Дни музыки Андрея Петрова», приуроченные к 95-летию со дня рождения композитора. В программу мероприятий войдут опера «Петр Первый», мюзикл «Бесприданница» и концертные программы с участием музыкантов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кульминацией станет показ театрально-музыкального перформанса «Дети войны – Великой Победе» на сцене Саратовского ТЮЗа 16 октября. Постановка создана участниками региональной творческой школы «Волжская радуга» и посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На премьере ожидается присутствие дочери композитора — заслуженного деятеля искусств России Ольги Петровой. Мероприятие призвано познакомить саратовцев с творческим наследием Андрея Петрова — автора музыки к многим любимым советским фильмам.

Алена Орешкина