Саратовцев приглашают поучаствовать во флешмобе ко Дню отца

В преддверии Дня отца, который отмечается 19 октября, жителей Саратовской области приглашают принять участие во всероссийском флешмобе «Мой папа – пример и опора!». Акция организована Фондом Андрея Первозванного и народным художником РФ Никасом Сафроновым.

Для участия необходимо до 19 октября опубликовать на своей странице «ВКонтакте» фотографию, рисунок или видео с поздравлением и рассказом об отце. Публикации нужно отметить хэштегами #деньотца2025 и #ФондАндреяПервозванного, а также подписаться на сообщество Фонда и открыть доступ к странице.

Десять авторов, выбранных случайным образом, получат призы от организаторов. Итоги флешмоба будут подведены 24 октября на сайте и в официальных сообществах Фонда Андрея Первозванного.

Алена Орешкина