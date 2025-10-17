В Саратове представят уникальный музыкальный эксперимент

Саратовская областная филармония имени Шнитке и ансамбль «Парафраз» подготовили для публики особенный проект. 24 октября на сцене прозвучат редкие народные инструменты разных национальностей в оригинальных аранжировках.

В программе концерта заявлены саратовская гармошка, армянский дудук, немецкий аккордеон, украинская бандура и азербайджанские тан и каманча. Кроме музыкальной части, зрители увидят казачью фланкировку шашкой, грузинские и дагестанские песни, а также зажигательные кавказские танцы.

Инициатива объединить на одной сцене разные культуры принадлежит художественному руководителю ансамбля Евгению Разживину. Идея получила поддержку министерства внутренней политики и национальных диаспор региона. Концерт откроет фестиваль «Россия нас объединила», демонстрируя многонациональный состав Саратовской области.

Алена Орешкина