Школьникам и студентам в Саратовской области необходимо подтвердить своё право на льготный проезд в пригородных поездах

В связи с началом нового учебного года всем школьникам и студентам в Саратовской области, которые пользуются транспортными картами, необходимо подтвердить свой льготный статус.

Это позволит им получать 50-процентную скидку на проезд в пригородных поездах до 15 июня 2026 года. В перспективе юным пользователям транспортных карт предстоит ежегодно подтверждать свой льготный статус.

Для этого необходимо своевременно обратиться в учреждение социальной поддержки населения по месту регистрации, предоставить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и справку с места учебы или действующий студенческий билет.Ознакомиться с более подробной информацией о льготной транспортной карте можно на сайте: https://saratovtk.ru.