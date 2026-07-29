В Саратове при взрыве пивной кеги пострадал рабочий мусоровоза

Инцидент произошёл на улице Ульяновской в центре города во время погрузки отходов.

Пустая кега из-под пива взорвалась прямо в машине — сотрудник экипажа получил серьёзную травму руки и был госпитализирован.

В компании регионального оператора случившееся назвали следствием безответственного отношения к утилизации. Кеги нельзя выбрасывать в обычные контейнеры: внутри них скапливается газ, и при сжатии они могут детонировать. Это создаёт угрозу не только для коммунальщиков, но и для прохожих.

Предприятия, использующие кеги, обязаны заключать отдельные договоры на вывоз промышленных отходов. Кроме того, на Ульяновской улице контейнерные площадки не оборудованы бункерами для крупногабаритного мусора, что усугубляет ситуацию, отметили в компании по обращению с ТКО.

Ольга Сергеева