ОЭЗ Саратовской области признали эффективным лидером

Минэкономразвития РФ подвело итоги ежегодной оценки технико-внедренческой особой экономической зоны Саратовской области.

Региональная площадка не только подтвердила статус эффективно функционирующей, но и вошла в число лидеров среди аналогичных зон по объёму привлечённых инвестиций.

По данным ведомства, совокупный показатель эффективности ОЭЗ составил 84% по итогам прошлого года, а с момента основания — 90%. Общий объём вложений в проекты резидентов уже превысил 68 млрд рублей. При этом на предприятиях создано 475 новых рабочих мест — план перевыполнен на 10%.

В текущем году портфель резидентов пополнился новым игроком — компанией «Промышленные технологии Поволжья», которая планирует построить завод по производству комплектующих для железнодорожного транспорта. Инвестиции в проект составят около 5 млрд рублей, а число новых рабочих мест достигнет 600.

Кроме того, региональные власти ведут переговоры о расширении территории ОЭЗ за счёт земельных участков в Ленинском районе Саратова. Здесь могут быть реализованы проекты с общим объёмом финансирования 7 млрд рублей и созданием ещё 140 рабочих мест.

«Мы видим востребованность преференциальной площадки и будем продолжать работу по привлечению новых инвесторов», — прокомментировал министр экономического развития области Андрей Разборов.

На сегодняшний день резидентами ОЭЗ являются восемь компаний, работающих на производственных площадках в Саратове, Энгельсе и Балакове. Среди ключевых направлений — космическая и радиоэлектронная промышленность, машиностроение и обработка данных.

Ольга Сергеева