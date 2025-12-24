В Саратове признали аварийными и приговорили к сносу еще четыре старых дома

В Саратове четыре многоквартирных дома признаны аварийными.

Соответствующие распоряжения подписал мэр Михаил Исаев.

Три здания находятся в Октябрьском районе: два трёхэтажных дома 1950 и 1952 годов на ул. 2-я Садовая (корпуса №4 и №5) и двухэтажный дом 1959 года постройки на ул. Карла Маркса, 6А.

В Ленинском районе признали аварийным четырёхэтажный дом 1956 года на 2-м Студеном проезде, 7. Напомним, что в июле в этом здании уже произошло частичное обрушение лестницы между этажами во время ремонтных работ на фасаде.

Все указанные дома должны быть расселены и снесены до 1 декабря 2028 года.

Ольга Сергеева