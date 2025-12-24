В Саратове заливают катки

В муниципалитете начаты работы по заливке катков. Об этом сообщает мэр Саратова Михаил Исаев.
К зимнему периоду в Саратове подготовят более 150 зимних спортивных сооружений:
51 хоккейную коробку;
85 площадок для зимнего футбола;
16 ледовых площадок.
Для горожан также будут открыты 7 катков массового катания. Заливка будет производится по мере накопления снежного покрова:
— стадион «Волга»;
— стадион «Спартак»;
— стадион «Сокол»;
— стадион в Детском парке;
— стадион МОУ «СШОР №56»;
— ФОКОТ «Юбилейный»;
— каток на Театральной площади.
— Председателю комитета по физической культуре и спорту Николаю Кузнецову и главам районных администраций даны поручения обеспечить качественную подготовку инфраструктуры. Где позволяет основание, проводить заливку площадок с учетом погодных условий, — отметил мэр.
Расписание работы катков и информация о прокате будет публиковаться в официальных каналах администрации по мере подготовки объектов.
Подготовила Ольга Сергеева