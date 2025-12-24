В Саратове заливают катки

В муниципалитете начаты работы по заливке катков. Об этом сообщает мэр Саратова Михаил Исаев.

К зимнему периоду в Саратове подготовят более 150 зимних спортивных сооружений:

51 хоккейную коробку;

85 площадок для зимнего футбола;

16 ледовых площадок.

Для горожан также будут открыты 7 катков массового катания. Заливка будет производится по мере накопления снежного покрова:

— стадион «Волга»;

— стадион «Спартак»;

— стадион «Сокол»;

— стадион в Детском парке;

— стадион МОУ «СШОР №56»;

— ФОКОТ «Юбилейный»;

— каток на Театральной площади.

— Председателю комитета по физической культуре и спорту Николаю Кузнецову и главам районных администраций даны поручения обеспечить качественную подготовку инфраструктуры. Где позволяет основание, проводить заливку площадок с учетом погодных условий, — отметил мэр.

Расписание работы катков и информация о прокате будет публиковаться в официальных каналах администрации по мере подготовки объектов.

Подготовила Ольга Сергеева