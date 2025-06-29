В Саратове продавец магазина распылила газовый баллончик в лицо покупательницы

Продавщица из Саратова предстанет перед судом за нападение на покупательницу.

В Заводском районе возбуждено уголовное дело против 35-летней продавщицы. По версии следствия, 22 января во время конфликта в магазине на ул. Азина она распылила газовый баллончик в лицо 50-летней покупательнице.

В итоге потерпевшая получила химический ожог лица. Уточняется, что конфликт возник из-за словесной перепалки.

Подозреваемая ранее не привлекалась к ответственности. Следствие квалифицировало ее действия по ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Продавщица дала объяснения, что применила баллончик, когда покупательница попыталась пройти за прилавок. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.