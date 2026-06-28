В Саратове за 35 млн продают швейную фабрику

Жительница Саратова Светлана продаёт действующую швейную фабрику, работающую с 2013 года.

В штате предприятия — 22 сотрудника. Бизнес включает аренду помещения (600 кв. м) и специализацию на пошиве одежды, сумок и брендированной продукции. Кейс продается за 35 млн рублей.

В стоимость входят всё швейное и печатное оборудование, склад тканей, фурнитура, лекала, клиентская база и авторские принты. По словам владелицы, ежемесячная прибыль составляет 1,1 млн рублей при выручке свыше 5 млн. Причина продажи — переход в новую бизнес-модель.

Ольга Сергеева