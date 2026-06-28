Власти Саратова за неделю убрали 15 незаконных гаражей и 9 торговых объектов

В областном центре продолжается масштабная кампания по наведению порядка и освобождению городских территорий от незаконных построек.

Работа ведётся по поручению губернатора Романа Бусаргина, который ранее инициировал создание специальных комиссий для демонтажа таких объектов.

По данным на конец июня, за прошедшую неделю (с 19 по 25 июня) в городе было демонтировано 15 незаконных гаражей и 9 нестационарных торговых объектов. С начала 2026 года эти показатели составили уже 333 гаража и 162 торговых павильона.

Кроме того, за тот же период было снесено 7 незаконных рекламных конструкций и 50 других самовольно установленных объектов (штендеров, заборов, блокираторов). С начала года демонтировано 79 рекламных конструкций и 779 прочих объектов.

Как подчеркнул глава Саратова Игорь Молчанов, параллельно с демонтажем ведётся благоустройство: собственники ремонтируют фасады и входные группы, а освобождённые территории приводятся в надлежащий вид. Работа продолжается в плановом режиме.

Ольга Сергеева