В Саратове продают старинный особняк управляющего трамвайной дорогой

В Саратове выставлен на продажу исторический особняк 1887 года постройки.

Дом расположен по адресу: ул. Московская, 153. Здание, где ранее проживал управляющий конной трамвайной линией, признано объектом культурного наследия регионального значения.

Дом площадью 341 квадратный метр расположен на участке 8,6 соток. В 2023 году начались реставрационные работы: фасад обшили сосновой имитацией бруса, установили новые окна и декоративные элементы. Внутренняя отделка пока не завершена. В здании находятся две квартиры.

Собственник оценил объект в 40 миллионов рублей. Отметим, что это один из немногих сохранившихся в городе особняков, связанных с историей городского транспорта.