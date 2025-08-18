В Саратовской области резко снизилась доля высокооплачиваемых работников

Средняя зарплата среди высокооплачиваемых работников в регионе увеличилась.

Рост составил с 88 тыс. рублей в 2024 году до 97,4 тыс. рублей к апрелю 2025-го.

Однако доля высокооплачиваемых работников резко сократилась.

Теперь только 17,7% работников региона получают больше среднероссийской зарплаты. Лишь 2,6% зарабатывают вдвое выше среднего (против 4,2% ранее).

Отметим, что исследование РИА Новости охватывает только средний/крупный бизнес и госсектор, без учета малого предпринимательства, что может искажать реальную картину доходов.