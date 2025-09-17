В Саратове продолжается глобальная модернизация сетей водоснабжения

Модернизация водопровода областного центра стартовала в 2025 году.

Одним из важнейших условий реализации масштабной программы реконструкции сетей водоканала в Саратове была минимизация неудобств для горожан при проведении работ. Такая задача ставилась перед подрядными организациями, — отметил глава региона Роман Бусаргин.

— Участки, которые подлежат замене, — самые крупные и аварийные. На их капитальный ремонт объективно требуется время, обусловленное различными технологическими процессами. Проговаривали с профильным муниципальным предприятием, что там, где это возможно, необходимо завершить работы до начала учебного года. На всех этих объектах реконструкция была завершена.

На сегодняшний день в работе остаются еще несколько важных магистралей. Учитывая значительное увеличение транспортного потока в связи с наступлением осеннего периода, производству работ должно уделяться первостепенное внимание, однако не все подрядные организации придерживаются этой позиции. Муниципалитет совместно с водоканалом должен организовать на этих объектах работу в круглосуточном режиме без выходных. Такие требования в связи с неудобствами, которые испытывают горожане, должны предъявляться к каждой подрядной организации без исключения.

Программа ремонта сетей водоканала такого масштаба в городе реализуется впервые за многие годы и предусматривает колоссальный объем финансирования, размер которого превышает 1,5 млрд рублей. Это начало глобальной модернизации сети водоснабжения и водоотведения, в которой Саратов нуждается очень давно. Средства будут выделяться и в следующие годы, поэтому контроль со стороны городской власти должен быть самым строгим и требовательным, особенно когда речь идет об организации и качестве работ. Подрядчики, которые будут игнорировать эти требования и не поменяют подходы, больше не должны привлекаться к работам, — рассказал в своем ТГ-канале губернатор.

Ольга Андреева