Сегодня, 17 сентября, в Госдуме прошло заседание депутатской рабочей группы при Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР.

Ключевыми темами обсуждения стали обмен опытом законодательного регулирования сферы искусственного интеллекта; защита итогов Второй мировой войны, противодействие фальсификации истории; совершенствование патриотического воспитания; туризм.

В своем приветственном слове заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков отметил, что сотрудничество РФ и КНР выходит на принципиально новый уровень взаимодействия.

Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Пэн Цинхуа в свою очередь отметил, что РФ и КНР сегодня не просто достигли беспрецедентного уровня дипломатических отношений, но и вместе формируют картину глобального будущего, отстаивая историческую правду, — сообщили в ГД.

Наталья Мерайеф