В Саратове продолжается контроль за ремонтом на теплосетях

Продолжается контроль за ходом ремонтных и профилактических работ на сетях горячего водоснабжения Саратова.

В рамках выездного совещания председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Сидоров совместно с представителями теплоснабжающих организаций осмотрел участок, где проводятся восстановительные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, одним из ключевых вопросов стало соблюдение нормативных сроков отключения горячей воды. Согласно действующим правилам, продолжительность плановых отключений не должна превышать 14 календарных дней. При наличии объективных причин срок может быть продлен, однако представители организаций, выполняющих работы, обязаны обосновать необходимость такого продления и проинформировать жителей.

На необходимость соблюдения установленных сроков ранее обращали внимание губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и глава города Михаил Исаев.