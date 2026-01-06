В Саратове продолжат ремонтировать гостиницу на 100 человек для спортсменов

После ремонта и обновления оборудования ледовый дворец «Кристалл» в Саратове стал доступен для тренировок круглый год.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в 2025 году были отремонтированы раздевалки и тренажерный зал, заменено холодильное оборудование и установлена современная система водоподготовки.

Также начат ремонт в здании гостиницы, который не проводился с момента её постройки. Приводятся в порядок номера на втором и третьем этажах, последний из которых не использовался более десяти лет.

После завершения работ гостиничный комплекс сможет размещать до 100 человек.

Ольга Сергеева