В Саратове и Энгельсе на Рождество перекроют центральные улицы

В связи с празднованием Рождества в центре Саратова будут временно введены ограничения на парковку и движение.

Об этом сообщает городская администрация.

С 8:00 вторника 6 января до 5:00 среды 7 января запрещена остановка и стоянка на ключевых улицах в центре, включая Московскую, Лермонтова, Челюскинцев, Музейную площадь, а также на отдельных участках улиц Горького, Симбирской, Большой Горной и других.

С 19:00 Сочельника 6 января до 5:00 Рождества 7 января движение транспорта на этих же участках будет полностью закрыто. Проезд будет разрешен только для техники праздничных мероприятий, оперативных и аварийных служб.

Ольга Сергеева