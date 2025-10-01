В Саратове продолжают бороться с незаконной торговлей и нарушением дизайн-кода

По указанию мэра города Михаила Исаева в Саратове проходят плановые рейды. Специалисты городской администрации, комитета по имуществу и архитектурного комитета вместе проверяют улицы на наличие самостроев и следят за соблюдением единых стандартов внешнего вида городских объектов.

В ходе предыдущих проверок были зафиксированы нарушения. На Астраханской и 2-й Садовой улицах обнаружили незаконно установленные торговые павильоны, которые заняли общественное пространство. По этим фактам документы уже переданы в районные администрации для организации демонтажа.

К владельцам объектов, которые частично захватили общественные территории, также будут применены штрафные санкции. Работа по наведению порядка в этом направлении ведется на постоянной основе.

Алена Орешкина