В Саратове продолжаются масштабные работы по благоустройству городских территорий

Коммунальные службы города проводят комплекс мероприятий по приведению в порядок улиц и общественных пространств. В перечень работ входит очистка проезжих частей и тротуаров, мойка остановочных комплексов, а также покос травяного покрова.

Особое внимание уделяется приведению в порядок зеленых насаждений — специалисты выполняют обрезку древесных крон и кустарниковых форм. Параллельно ведутся работы по сбору несанкционированно размещенных отходов.

Проводимый комплекс работ направлен на поддержание эстетического вида и санитарного состояния городской среды. Эти меры способствуют созданию комфортных условий для жителей и гостей Саратова.