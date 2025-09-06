Жизни двух медиков оборвались в страшном ДТП в Балашовском районе

Трагическое ДТП унесло жизни двух сотрудников Балашовской районной больницы. В аварии на трассе Балашов — Романовка погибли супруги Роман и Елена Зиновьевы.

По предварительной информации, столкновение между автомобилями Lada Granta и Lada Vesta привело к гибели обоих водителей и одного пассажира. Еще один человек получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Коллектив больницы скорбит о потере замечательных специалистов и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства страшной аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.