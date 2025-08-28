В Саратове продолжаются рейды против незаконной торговли

Сотрудники комитета муниципального контроля совместно с полицией провели проверку улиц Гвардейской, Тархова и других адресов. В ходе рейда выявлены факты торговли в неустановленных местах, составлены административные протоколы.

На незаконных точках изъято 35 единиц непродовольственных товаров и весовое оборудование. Муниципальные власти предупреждают, что приобретение несертифицированной продукции может представлять опасность для здоровья.

Работа по пресечению несанкционированной торговли будет продолжена. Горожанам рекомендуют совершать покупки только в установленных местах, где товары проходят необходимый контроль качества.