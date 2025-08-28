В Саратове проверяют соблюдение правил благоустройства у торговых объектов

По поручению главы города Михаила Исаева заместители глав районов по экономике провели рейды по проверке прилегающих территорий к торговым объектам. Мероприятия затронули улицы Усть-Курдюмская, 5-й Динамовский проезд, Барнаульская, Вольская, Московская, Киселева и другие.

С предпринимателями проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил благоустройства: установки урн, покоса травы, уборки мусора и демонтажа незаконных вывесок и рекламных конструкций. Особое внимание уделено поддержанию порядка в местах с высокой проходимостью.

Администрация напоминает бизнесу о ответственности за содержание прилегающих территорий. Работа по контролю за благоустройством будет продолжена в плановом режиме.