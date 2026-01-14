В Саратове проект реставрации гостиницы изменили под ресторан «Frank by Баста»

В Саратове продолжаются работы по реконструкции бывшей гостиницы «Волга» на проспекте Столыпина.

В проект включены изменения для организации в здании ресторанного пространства.

На первом и цокольном этажах планируется разместить обеденный зал, а также все необходимые служебные помещения: кухонный блок, цеха для выпечки и заготовок, холодильные установки, офисы и технические узлы.

Основной вход для гостей будет расположен со стороны проспекта. Уже смонтирована вывеска с названием заведения — «Frank by Баста». Этот проект относится к ресторанной сети, принадлежащей музыканту Василию Вакуленко (Басте).

Алиса Эай