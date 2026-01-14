В Саратовской области выросла численность диких животных

На протяжении четырех лет в Саратовской области отмечается рост численности основных видов животных, в среднем ежегодно на 10%.

Вопросы, касающиеся сохранения популяции, борьбы с браконьерством, развития охотничьих угодий, а также основные задачи на этот год обсуждали в ходе встреч губернатор Роман Бусаргин и министр-председатель комитета охотничьего хозяйства Александр Гаврилов. Об этом сообщает пресс-служб областного правительства.

В Саратовской области для возобновления популяции благородного и пятнистого оленей, сибирских косуль, ланей, европейского муфлона и кабана активно развивается разведение животных в вольерных условиях и искусственно созданной среде обитания. Общая площадь вольеров составила почти 1,5 тысячи гектаров. На такой вид деятельности в Саратовской области выдано 21 разрешение. Сейчас в регионе насчитывается свыше 2,4 тысячи особей благородного оленя, 4,3 тысячи – пятнистого оленя, 7,3 тысячи – лося, 24,7 тысячи – сибирской косули.

Ведется и профилактическая работа по выявлению фактов браконьерства. За год количество мероприятий увеличилось почти в 2 раза. Инспекторы совершили порядка 5900 выездов. В прошлом году нарушители охотничьего законодательства оштрафованы на сумму более 1,4 млн рублей.

Губернатор Роман Бусаргин отметил важность этого направления для сохранения природных ресурсов региона. По его словам, необходимо продолжить укрепление материально-технической базы комитета для того, чтобы и дальше повышать эффективность надзорных служб. Одним из главных решений здесь должно быть увеличение заработной платы охотинспекторов, которые патрулируют территории, проводят рейды против браконьеров.

«Сегодня на специалистах лежит серьёзная нагрузка, и заработная плата тех, кто выявляет нарушителей, заботится о сохранении животных, должна соответствовать уровню этой нагрузки. Это приоритетная задача для комитета», — резюмировал губернатор Роман Бусаргин.

С прошлого года у охотников появилась возможность оформлять билеты в электронном виде. Эта услуга набирает популярность среди жителей региона. За 2025 год выдано более 1,5 тысячи таких документов, из них 418 – электронные. Также активно используют портал Госуслуг для получения разрешений на охоту. Через этот сервис оформили свыше 11,5 тысячи разрешений, что составляет 50% от общего числа выданных документов.

На территории Саратовской области продолжается работа по внесению сведений о границах охотничьих угодий региона в Единый государственный реестр недвижимости. Всего планируется поставить на кадастровый учёт 260 охотугодий площадью почти 10 млн гектаров.

