На окраине Саратова произошло ДТП с двумя автомобилями и одним столбом

В Гагаринском районе Саратова 27 июня произошло ДТП с двумя пострадавшими.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, авария случилась около 15:30 на 319-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград».

По предварительным данным, 63-летняя женщина, управлявшая автомобилем Opel Agila, допустила столкновение с грузовым автомобилем «Газель», который стоял на проезжей части.

От удара 21-летний водитель грузовика потерял управление, и его автомобиль врезался в столб. В результате инцидента оба водителя — и женщина на Opel, и молодой человек на «Газели» — получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Сергеева