Саратовец на набережной Волги побил рекорд по вылову лещей

На саратовской набережной Волги лещ клюёт на славу.

Местные рыбаки активно делятся в соцсетях фотографиями своих трофеев, некоторым удаётся поймать до 12 рыбин за раз.

Особенно отличился Леонид, который выходил на ночную рыбалку. Он поймал трофейного леща весом 2,4 кг, побив свой прошлый рекорд. Общий улов составил 8,5 кг. По его словам, крупный лещ предпочитает червя, игнорируя опарыша.

Другой рыбак, Даниил, «сторожил» добычу с 22:00 до 2:00 ночи, что принесло ему улов из 12 крупных экземпляров. Знатоки также пояснили, что кровь у леща появляется из-за разрыва капилляров от перепада давления при подъёме с глубины.

Ольга Сергеева