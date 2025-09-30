В Саратове произошло масштабное отключение электроэнергии

Сегодня, 30 сентября, десятки тысяч жителей Саратова остались без электричества из-за сбоя в работе электросетей. Авария затронула множество улиц в разных районах города, включая Танкистов, Плодородную, Булгакова, Гнусарева и другие.

По данным Telegram-канала «Саратов коммунальный», отключения затронули также Большой Воеводинский проезд, 1-2-й и 5-6-й Воеводинские проезды, а также проезды 2-7-й Огнеборцев. Энергетики рекомендуют жителям обращаться в управляющие компании для переключения на резервные источники питания в случае подобных ЧП.

Причины масштабного отключения электроэнергии пока не сообщаются.