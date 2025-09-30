Саратовским фермерам возместят более 120 млн рублей убытков

На поддержку саратовских аграриев, чьи поля пострадали от массовой миграции сайгаков, из резервного фонда регионального правительства выделено 120,9 млн рублей.

Такое решение принято губернатором Романом Бусаргиным.

Напомним, в этом году на территорию региона из Казахстана мигрировали свыше миллиона особей сайгаков. Большая часть полей, на которые зашли животные, находится в Новоузенском, Питерском, Александрово-Гайском и Дергачевском районах.

В каждом районе по поручению главы региона были созданы специальные комиссии по оценке ущерба. По итогам их работы определено, что повреждены сельхозугодья 93 хозяйств на площади 18,5 тысячи гектаров. Основная часть их прямых затрат будет компенсирована за счет областного бюджета.

Поддержку из резервного фонда получат аграрии, которые выращивали сельхозкультуры на корма для животных, и те, для кого производство зерновых является основным видом деятельности, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Подготовила Наталья Мерайеф