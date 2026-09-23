В Саратове пройдет Большая экономическая конференция

Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

Саратовский бизнес готовится к масштабному событию. Второй год подряд региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» проводит Большую экономическую конференцию — БЭК 2.0.



Она пройдет 21 октября в Саратове и объединит предпринимателей, экспертов и представителей власти. Кроме того, в этом году холдинг ООО «ВОЛГА-МЕДИА» является информационным партнером мероприятия.

В пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась презентация БЭК 2.0. В ней приняли участие:



Николай Асафьев — исполнительный директор саратовского отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Наталья Тюрина — председатель Ассоциации профессиональных бухгалтеров Поволжья, член совета и председатель комитета по бухгалтерскому и налоговому учету Саратовского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», эксперт по налогам, предприниматель, собственник международной бухгалтерской компании ООО «ЛМТ-групп».

Екатерина Гусева — предприниматель, владелец диджитал-агентства «Инсайд Волга», член совета, председатель «Комитета по рекламе» СРО «ОПОРА РОССИИ».

Сергей Рвачев — предприниматель, владелец группы компаний «Деметриос», председатель «Комитета по повышению эффективности продаж» СРО «ОПОРА РОССИИ».

Спикеры ответили на вопросы: каким будет БЭК 2.0 в этом году, что ждет участников конференции, что сегодня больше всего волнует бизнес в этой сфере, какие инструменты продвижения сегодня действительно помогают привлекать клиентов, какие факторы сегодня больше всего влияют на успешную продажу и насколько важен обмен опытом между самими предпринимателями.

Запись эфира доступна по ссылке.