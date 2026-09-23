Всероссийский день чистоты прошел на территории Саратова

Всероссийский день чистоты — самый масштабный корпоративный субботник в стране — проходит уже в седьмой раз.

Его организуют Национальный совет по корпоративному волонтерству и Всероссийское общество охраны природы.



Акция традиционно посвящена глобальной инициативе ООН — Всемирному дню чистоты. Она подчеркивает общую ответственность за поддержание чистой и здоровой окружающей среды.



Главное отличие мероприятий ВООП от обычных субботников — сильная эколого‑просветительская составляющая. Участники не просто убирают природные территории, а глубже погружаются в тему заботы о природе: для них проводят викторины, мастер‑классы и другие интерактивные активности.

Яркий пример такой работы — акция 20 сентября на берегу пруда Зеркальный. В ней приняли участие около 40 человек. За время уборки волонтеры собрали 42 мешка мусора объемом по 120 литров — это примерно 4,5 м³. Кроме бытовых отходов, из воды удалось достать необычные находки: дверь и кресло. Также участники очистили 500 метров береговой линии пруда.



Такие локальные акции наглядно показывают, как совместные усилия помогают делать природные территории чище и привлекательнее. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Фотоматериалы — Центр экологических решений и защиты окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР».