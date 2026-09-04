В Саратове пройдет грандиозный ветеринарный форум в сентябре

С 8 по 10 сентября в Технопарке Saratov Digital состоится Саратовский ветеринарный форум, который соберёт свыше 300 специалистов из России и других стран.

Накануне, 8 сентября, на базе «НИТА-ФАРМ» пройдёт предфорумная программа, посвящённая применению искусственного интеллекта в ветеринарии.

Основная деловая часть стартует 9 сентября. Эксперты обсудят обоснованное применение антибиотиков, современные методы анальгезии, хирургию мелких пород, онкологию, эндокринологию, офтальмологию и кардиологию. Среди спикеров — профессор Сергей Ягников, итальянский анестезиолог Филиппо Фереро, президент RSAVA Сергей Середа и другие ведущие специалисты.

10 сентября участники вернутся к вопросам обезболивания, ИВЛ, инфекционных болезней и дерматологии. Отдельный блок посвятят развитию ветеринарной фармацевтики и соответствию отечественных препаратов запросам клиник. Форум станет площадкой для обмена опытом между врачами, учёными и производителями.

Ольга Сергеева