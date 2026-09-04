Саратовцам рассказали, как запрет на телефон в школе положительно отразится на учениках

Запрет телефонов на уроках кратно повысит успеваемость

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин в беседе с NEWS.ru заявил, что ограничение использования гаджетов в школе способно значительно улучшить успеваемость учеников. По его словам, смартфоны отвлекают детей и снижают концентрацию, а запрет помогает восстановить когнитивный контроль, активировать память и критическое мышление.

Эксперт подчеркнул, что учителя смогут больше времени уделять учебному процессу, а не борьбе за внимание класса. При этом он рекомендовал сохранить для родителей возможность связи с детьми — для этого стоит заранее договориться о порядке экстренных звонков с классным руководителем.

По данным исследований, даже простое наличие смартфона на столе (в выключенном состоянии) снижает когнитивные способности человека, так как часть мозга продолжает подавлять желание отвлечься на устройство.

Ольга Сергеева