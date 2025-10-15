В Саратове пройдет муниципальный фестиваль ГТО

17 и 18 октября в Саратове состоится муниципальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие соберет сильнейшие команды из всех районов города для определения самых спортивных коллективов.

Участникам предстоит пройти пять испытаний: подтягивание на высокой перекладине, отжимания от пола, наклоны вперед на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа, плавание на дистанцию 50 метров.

Городские власти приглашают всех желающих поддержать команды своих районов и стать частью спортивного праздника. С положением о проведении фестиваля можно ознакомиться по ссылке, предоставленной организаторами. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни среди горожан.