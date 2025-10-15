Юные саратовские футболисты отправляются на всероссийский фестиваль в Чебоксары

Две команды из Саратовской области примут участие в VII Всероссийском фестивале детского дворового футбола 6×6, который пройдет в Чебоксарах с 15 по 19 октября. Регион представят юношеская команда «Штурм» из поселка Мокроус и девичья команда «Волжанка» из Саратова.

Подготовкой юных футболистов занимаются опытные наставники: Александр Чернобук (команда «Штурм») и Юрий Семанин (команда «Волжанка»). Участие в престижном всероссийском фестивале позволит саратовским спортсменам продемонстрировать свой потенциал на федеральном уровне.

Мероприятие станет важным этапом в развитии детско-юношеского футбола в регионе и будет способствовать популяризации этого вида спорта среди подрастающего поколения.

Алена Орешкина