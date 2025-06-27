В Саратове пройдут овощные ярмарки: адреса торговли

Саратовцев приглашают на летние ярмарки сельхозпродукции, которые будут работать с 1 июля по 31 августа.

Об этом сообщили в городской администрации.

Торговые точки откроются во всех районах города и будут принимать покупателей ежедневно с 8 утра до 8 вечера. На ярмарках можно будет приобрести свежие овощи, фрукты и другую плодоовощную продукцию местных производителей. Адреса торговли — по ссылке.

Администрация отмечает, что такие ярмарки помогают горожанам покупать качественные продукты по доступным ценам, одновременно поддерживая местных сельхозпроизводителей.